Между Пермью и Новыми Лядами до зимы ограничили движение транспорта Поделиться Твитнуть

С 23 сентября по 1 декабря на дороге Пермь—Новые Ляды временно приостановлено движение всех видов транспортных средств. Об этом говорится в распоряжении министерства транспорта Пермского края. Документ доступен на сайте ведомства.

Речь идёт об участке дороги от выезда с территории СНТ «Парма» до ул. 40 лет Победы. Данные меры связаны с работами по установке системы уличного освещения.

Департаменту транспорта администрации Перми поручено организовать работу общественного транспорта с учётом новых ограничений.

Ранее председатель совета директоров строительной компании «Химспецстрой» Алексей Чикунов сообщал, что работы на участке трассы ТР-53 в Перми, который находится на пересечении ул. Старцева и пр. Октябрят с ул. Целинной, близки к завершению. Ожидается, что движение по дороге откроют 18 октября.

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