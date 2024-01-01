Участок дороги ТР-53 в Перми будет открыт 18 октября Стройка ведётся круглосуточно Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как сообщил Алексей Чикунов, председатель совета директоров строительной компании «Химспецстрой», работы на участке трассы ТР-53 в Перми, который находится на пересечении ул. Старцева и пр. Октябрят с ул. Целинной, близки к завершению. Ожидается, что движение по дороге откроют 18 октября. Об этом пишет ТК «Рифей».

Все последние дни, отмечает Чикунов, стройка ведётся круглосуточно.

Напомним, строительство трассы ТР-53 осуществляется в два этапа, разделённых на четыре очереди. Общая протяжённость дороги составляет 8,7 км.

В рамках первого этапа подрядная организация должна продлить ул. Уинскую и построить мост через реку Иву.

Завершение всего проекта запланировано на 2029 год.

Данная дорога соединит часть Мотовилихинского района с центром Перми и станет альтернативой перегруженной ул. Соликамской.

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