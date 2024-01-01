Александра Пермякова Преследуемый за картины мэр Краснокамска провёл круглый стол для художников Прикамья Поделиться Твитнуть

Фото: Официальный сайт Краснокамского городского округа

Как сообщил глава Краснокамска Игорь Быкариз у себя в соцсетях, он принял участие в кругом столе «Художник. Провинциальный опыт: традиции, новаторство», проводимом Краснокамской картинной галерей.

Игорь Быкариз, выставку картин которого проверяет прокуратура, разместил у себя пост о том, что Краснокамская картинная галерея принимала на прошлой неделе гостей из пяти территорий Пермского края.





Гости из художественных студий Перми, Кудымкара, Добрянки, Осы и Горнозаводска изучали историю Краснокамска и писали картины. А затем состоялся круглый стол.





По словам Быкариза, он приветствовал гостей и рассказал о народной студии и направлениях, которые развиваются в сфере культуры и семейного туризма.





«Отмечу, что круглый стол проходит в рамках проекта «Народная студия» победителя второго Президентского конкурса культурных инициатив», — уточнял Игорь Быкариз.





Напомним, ранее «Новый компаньон» писал о том, что после выставки картин Игоря Быкариза в Краснокамской галерее ею заинтересовалась краснокамская прокуратура.





Мэра-художника заподозрили в превышении должностных полномочий (использование муниципального учреждения для извлечения личной выгоды). Пока проходят доследственные действия, мэр провёл вторую выставку в Кудымкаре , столице Коми-Пермяцкого округа (с 2008 по 2012 год являлся главой округа).

Прокуратура требует отставки главы Краснокамска. Ведомство обосновывает свою позицию нарушениями антикоррупционного законодательства.

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