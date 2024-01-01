Александра Пермякова Жительница Прикамья предстанет перед судом за сокрытие и растрату имущества Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жительница Пермского края обвиняется по ч. 1 ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации). Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

По решению суда с жительницы Прикамья должны были взыскать задолженность по кредитному договору в сумме более 800 тыс. руб.



На автомобиль должницы был наложен арест в рамках исполнительного производства.





Позже выяснилось, что женщина перевезла автомобиль в автосервис, где с машины сняли дорогостоящие узлы и агрегаты, которые впоследствии были проданы на торговой интернет-площадке.









Ранее «Новый компаньон» сообщал, что за нападение на полицейского житель Прикамья выплатит 60 тыс. руб. Штраф пришлось взыскивать Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.Ранее «Новый компаньон» сообщал, что за нападение на полицейского житель Прикамья выплатит 60 тыс. руб. Штраф пришлось взыскивать через службу судебных приставов.

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