Александра Пермякова
Жительница Прикамья предстанет перед судом за сокрытие и растрату имущества
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение
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Жительница Пермского края обвиняется по ч. 1 ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации). Об этом сообщает прокуратура Пермского края.
По решению суда с жительницы Прикамья должны были взыскать задолженность по кредитному договору в сумме более 800 тыс. руб.
На автомобиль должницы был наложен арест в рамках исполнительного производства.
На автомобиль должницы был наложен арест в рамках исполнительного производства.
Позже выяснилось, что женщина перевезла автомобиль в автосервис, где с машины сняли дорогостоящие узлы и агрегаты, которые впоследствии были проданы на торговой интернет-площадке.
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что за нападение на полицейского житель Прикамья выплатит 60 тыс. руб. Штраф пришлось взыскивать через службу судебных приставов.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что за нападение на полицейского житель Прикамья выплатит 60 тыс. руб. Штраф пришлось взыскивать через службу судебных приставов.
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