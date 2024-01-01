Александра Пермякова За нападение на полицейского житель Прикамья выплатит 60 тысяч рублей Штраф пришлось взыскивать через службу судебных приставов Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Штраф за нападение на полицейского взыскали сотрудники отделения судебных приставов по Красновишерску ГУ ФССП России по Пермскому краю.

Как рассказали в службе приставов, рано утром в отделение полиции Красновишерска поступил звонок: взволнованный женский голос просил о помощи.





Из сбивчивых показаний звонившей женщины стало ясно, что в её квартиру ломится нетрезвый сожитель, которого она не хочет видеть. Женщина всерьёз опасалась за свою жизнь.





Полицейские сразу же выехали на место и обнаружили в подъезде многоэтажного дома пьяного мужчину. Дебошир отказывался проследовать в отделение полиции и пытался сбежать.





Сотрудники МВД догнали его, добровольно прикамец в руки правосудия решил не сдаваться — схватил одного из представителей власти за воротник. Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ и за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов при выполнении служебных обязанностей назначил уголовный штраф 60 тыс. руб.





Должнику было объяснено, что если он уклонится от выполнения финансовых обязательств, то ему заменят наказание на более суровое.





«Перспектива лишиться свободы на длительный срок побудила гражданина выплатить долг своевременно и в полном объёме», — рассказали в ГУ ФССП по Пермскому краю.







компенсацию морального вреда Ранее «Новый компаньон» писал, что пермячке выплатили 430 тыс. руб. из-за травмированного во время падения на наледи плеча. Судебные приставы помогли жительнице Перми получить

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