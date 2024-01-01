Александра Пермякова Пермячка получит 430 тысяч рублей из-за травмированного во время падения на наледи плеча Судебные приставы помогли жительнице Перми получить компенсацию морального вреда Поделиться Твитнуть

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Судебные приставы помогли получить жительнице Перми деньги с подрядной организации, которая некачественно выполнила свои обязанности по содержанию и ремонту городских улиц, — сообщили в ГУ ФССП по Пермскому краю.



Жительница Перми получила травму, квалифицированную как тяжкий вред здоровью: она прогуливалась по улице с ребёнком и, поскользнувшись на пешеходной дорожке, упала. Врачи зафиксировали закрытый оскольчатый перелом плеча со смещением.





Женщине провели операцию и ей потребовалось длительное восстановление. Она обратилась в суд за компенсацией морального вреда.





В ходе суда было доказано, что причиной падения стало наличие наледи на дороге. Виновной была признана обслуживающая данный участок дороги подрядная организация, которая, по мнению суда, некачественно выполнила свои обязанности по содержанию и ремонту городских улиц.





В пользу потерпевшей должно было быть взыскано 400 тыс. руб. компенсации морального вреда и 30 тыс. за оплату представителя в суде. Однако общество с ограниченной ответственностью не спешило выплачивать эти деньги. Судебные приставы наложили арест на расчётные счета юридического лица.





«Благодаря принятым мерам вся сумма компенсации взыскана и перечислена пострадавшей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — рассказали в отделе судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю.

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