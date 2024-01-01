Алёна Бронникова Власти Прикамья оценили строительство спорткомплекса в Березниках в 2,5 млрд рублей К реализации проекта приступят в 2024 году Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края» разместило на сайте госзакупок открытый конкурс на выполнение работ по строительству универсального спортивного комплекса в Березниках. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,5 млрд руб.

Срок окончания подачи заявок — 10 декабря. Итоги подведут 13 декабря.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет возвести четырёхэтажное здание на участках вдоль ул. Юбилейной в Березниках общей площадью 41 тыс. кв. м. 10 с пропускной способностью 296 человек в смену. Необходимо предусмотреть спортивные залы, административный блок, 25-метровый бассейн на шесть дорожек, буфет, универсальную игровую площадку для баскетбола 3х3 со 100-метровой беговой дорожкой и отдельно стоящую отопительную котельную 3 МВт. Вместимость трибун — не менее 550 зрителей. Общая площадь здания — до 17 тыс. кв. м.

К строительству планируется приступить 27 сентября, а завершить все работы — 27 сентября 2025 года.

В феврале прошлого года минспорта выбрало место под строительство комплекса в Березниках. На проектные и изыскательские работы компания «Уралкалий» выделила 25 млн руб. В октябре этого года проект получил положительное заключение госэкспертизы.

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