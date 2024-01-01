Алёна Бронникова В споре медуниверситета Перми и КРПК жалобы обеих сторон остались без удовлетворения КРПК должна была построить для ПГМУ общежитие Поделиться Твитнуть

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Семнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляционные жалобы Пермского медуниверситета (ПГМУ) и КРПК на решение Арбитражного суда Пермского края. Резолютивная часть постановления была опубликована 21 ноября.

Согласно документу, суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменения, а жалобы обеих сторон — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев.

Напомним, в сентябре арбитраж расторг инвестдоговор между ПГМУ и КРПК, согласно которому компания должна была реконструировать аварийное здание вуза по ул. Крисанова, 22 в Перми в общежитие. В указанные сроки работы не были осуществлены, и вуз обратился в суд с иском о понуждении ответчика к исполнению обязательства и о взыскании неустойки, размер которой на дату вынесения решения составлял 67,1 млн руб.

КРПК же потребовала прекратить действие договора в связи с истечением срока его действия, а также посчитала требуемую сумму несоразмерной последствиям нарушения обязательства. Суд частично удовлетворил требования обеих сторон, взыскав с подрядчика 7,9 млн руб.

Не согласившись с решением арбитражного суда, ПГМУ в начале октября подал апелляционную жалобу. Позже с апелляцией в суд обратилась и КРПК.

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