Алёна Бронникова
КРПК не выполнила договор с Пермским медуниверситетом на возведение общежития
Суд взыскал с организации почти 8 млн рублей
Арбитражный суд Пермского края расторг инвестиционный договор между ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» регионального минздрава и АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК), согласно которому компания должна была реконструировать аварийное здание вуза на ул. Крисанова, 22 в общежитие. Заседание состоялось в сентябре.
Как сообщается в решении, опубликованном в картотеке арбитражных дел, на которое первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье», медуниверситет обратился в суд с иском о понуждении к исполнению обязательства по договору 2018 года в части предоставления обеспечительного платежа 7,9 млн руб. и о взыскании неустойки 50,9 млн руб. с последующим начислением по день фактического исполнения обязательства. КРПК направила встречный иск о признании договора прекращённым в связи с истечением срока его действия.
Как следует из материалов дела, решение о перестройке здания было согласовано в 2016 году постановлением правительства РФ. Документом было установлено, что инвестор должен будет реконструировать двухэтажный аварийный объект в здание с административными помещениями площадью не менее 1,7 тыс. кв. м с передачей не менее 350 кв. м функциональных площадей в собственность РФ и оперативное управление учреждения. По результатам открытого конкурса с КРПК был заключён договор на 79,8 млн руб. сроком на пять лет, по условиям которого подрядчик должен был построить семиэтажное здание с пятью жилыми этажами и административно-учебными помещениями на первом и цокольном этажах.
Обязательства по строительству не были исполнены. КРПК во встречном иске указала, что юридически реализация договора невозможна с 2019 года в связи с внесёнными гордумой изменениями в правила землепользования и застройки Перми. В результате смены зонирования участок стал относиться к подзоне Ж-2 с предельной высотой зданий не более шести этажей. Среднеэтажная жилая застройка здесь разрешена на участке размером от 1,2 тыс. кв. м, при этом строительство общежития было запланировано на участке в 855 кв. м.
Вопреки доводам инвестора, суд обратил внимание, что ограничение связано не с внесением изменений в ПЗЗ, а с тем, что в 2021 году на основании заявления КРПК был выдан новый градостроительный план земельного участка, а затем инвестор внёс изменения в вид разрешённого использования, изменив назначение под здание общежития на среднеэтажную жилую застройку. При этом участки под строительство общежитий указанных ограничений не имеют.
«Изменение связано с тем, что инвестор принял решение о строительстве на земельном участке многоквартирного жилого дома со встроенными административными помещениями. Учреждение и третьи лица настаивают на том, что инвестор самостоятельно определил тип здания не как общежитие квартирного типа, а как многоквартирный дом, в то время как при проектировании здания в качестве специализированного жилищного фонда никаких ограничений относительно площади земельного участка ПЗЗ не предусмотрено», — отмечается в решении суда.
При этом в тексте договора нет указаний на строительство МКД со встроенными административными помещениями или общежития квартирного типа. Кроме того, в 2022 году инвестор направил вузу письмо о повышении стоимости строительства до 248,7 млн руб., что сделало проект нерентабельным, и предложил совместное финансирование, а через несколько месяцев направила письмо с предложением расторгнуть договор в связи с невозможностью его исполнения.
На дату вынесения решения размер неустойки составил 67,1 млн руб. Ответчик посчитал несоразмерность этой суммы последствиям нарушения обязательства. Поскольку вуз не понёс имущественных потерь, а инвестор нёс расходы на аренду участка, содержание объекта и подготовку проектной документации, суд поддержал в этом вопросе сторону ответчика и снизил размер взыскания до 7,9 млн руб.
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