Алёна Бронникова КРПК не выполнила договор с Пермским медуниверситетом на возведение общежития Суд взыскал с организации почти 8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Проект здания на Крисанова, 22 образца 2019 года.

Архив ИД «Компаньон»

Арбитражный суд Пермского края расторг инвестиционный договор между ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» регионального минздрава и АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК), согласно которому компания должна была реконструировать аварийное здание вуза на ул. Крисанова, 22 в общежитие. Заседание состоялось в сентябре.

Как сообщается в решении, опубликованном в картотеке арбитражных дел, на которое первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье», медуниверситет обратился в суд с иском о понуждении к исполнению обязательства по договору 2018 года в части предоставления обеспечительного платежа 7,9 млн руб. и о взыскании неустойки 50,9 млн руб. с последующим начислением по день фактического исполнения обязательства. КРПК направила встречный иск о признании договора прекращённым в связи с истечением срока его действия.

Как следует из материалов дела, решение о перестройке здания было согласовано в 2016 году постановлением правительства РФ. Документом было установлено, что инвестор должен будет реконструировать двухэтажный аварийный объект в здание с административными помещениями площадью не менее 1,7 тыс. кв. м с передачей не менее 350 кв. м функциональных площадей в собственность РФ и оперативное управление учреждения. По результатам открытого конкурса с КРПК был заключён договор на 79,8 млн руб. сроком на пять лет, по условиям которого подрядчик должен был построить семиэтажное здание с пятью жилыми этажами и административно-учебными помещениями на первом и цокольном этажах.

Обязательства по строительству не были исполнены. КРПК во встречном иске указала, что юридически реализация договора невозможна с 2019 года в связи с внесёнными гордумой изменениями в правила землепользования и застройки Перми. В результате смены зонирования участок стал относиться к подзоне Ж-2 с предельной высотой зданий не более шести этажей. Среднеэтажная жилая застройка здесь разрешена на участке размером от 1,2 тыс. кв. м, при этом строительство общежития было запланировано на участке в 855 кв. м.

Вопреки доводам инвестора, суд обратил внимание, что ограничение связано не с внесением изменений в ПЗЗ, а с тем, что в 2021 году на основании заявления КРПК был выдан новый градостроительный план земельного участка, а затем инвестор внёс изменения в вид разрешённого использования, изменив назначение под здание общежития на среднеэтажную жилую застройку. При этом участки под строительство общежитий указанных ограничений не имеют.

«Изменение связано с тем, что инвестор принял решение о строительстве на земельном участке многоквартирного жилого дома со встроенными административными помещениями. Учреждение и третьи лица настаивают на том, что инвестор самостоятельно определил тип здания не как общежитие квартирного типа, а как многоквартирный дом, в то время как при проектировании здания в качестве специализированного жилищного фонда никаких ограничений относительно площади земельного участка ПЗЗ не предусмотрено», — отмечается в решении суда.

При этом в тексте договора нет указаний на строительство МКД со встроенными административными помещениями или общежития квартирного типа. Кроме того, в 2022 году инвестор направил вузу письмо о повышении стоимости строительства до 248,7 млн руб., что сделало проект нерентабельным, и предложил совместное финансирование, а через несколько месяцев направила письмо с предложением расторгнуть договор в связи с невозможностью его исполнения.

На дату вынесения решения размер неустойки составил 67,1 млн руб. Ответчик посчитал несоразмерность этой суммы последствиям нарушения обязательства. Поскольку вуз не понёс имущественных потерь, а инвестор нёс расходы на аренду участка, содержание объекта и подготовку проектной документации, суд поддержал в этом вопросе сторону ответчика и снизил размер взыскания до 7,9 млн руб.

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