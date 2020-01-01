Елена Лодыгина журналист Проектную документацию под строительство семиэтажного дома на ул. Крисанова, 22 оценили в 440 тыс. руб. Часть здания будет передана Пермскому медуниверситету Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект здания на Крисанова, 22 образца 2019 года.

Корпорация развития Пермского края (КРПК) завершила конкурс в форме закупки у единственного поставщика на проведение изыскательских работ для дальнейшей реконструкции здания на ул. Крисанова, 22. Двухэтажное здание планируется снести, так как оно является аварийным, а на его месте построить семиэтажное здание. Два этажа этого здания передадут Пермскому медуниверситету. Соответствующее распоряжение о передаче земельного участка на ул. Крисанова, 22 в аренду КРПК было подписано президентом России Владимиром Путиным в 2018 году.

Общая площадь семиэтажного строения составит 1750 кв. м. Остальные помещения — 30 квартир эконом-класса — останутся в собственности инвестора. Общая сумма инвестиций в проект превышает 79 млн руб.

Как сказано в конкурсной документации, подрядчик должен провести инженерно-геодезические изыскания, результатом работ должны стать технические отчёты и полученное положительное заключение. Все работы должны быть выполнены в течение 60 календарных дней. По итогам закупки договор был заключён с ООО «Майолика».

Напомним, эта же компания разрабатывала проекты для строительства общежития для студентов в Перми, а также нескольких поликлиник, в том числе нового корпуса районной больницы в Полазне.

По данным Rusprofile, ООО «Майолика» зарегистрировано в Перми. Учредителями являются Надежда Юркина и Дмитрий Зубов. В портфеле «Майолики» насчитывается 43 контракта на 219,7 млн руб. Из них 25 контрактов заключены с Управлением капитального строительства Пермского края на сумму свыше 152 млн руб.





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