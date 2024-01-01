Алёна Бронникова Пермский медуниверситет подал апелляцию на решение суда в споре с КРПК Компания должна была построить для вуза общежитие Поделиться Твитнуть

ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края по спору с КРПК. Согласно картотеке арбитражных дел, документ поступил 8 октября. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Напомним, в сентябре Арбитражный суд Пермского края расторг инвестиционный договор между Пермским медуниверситетом и КРПК, согласно которому компания должна была реконструировать аварийное здание вуза на ул. Крисанова, 22 в Перми в общежитие. В указанные сроки работы не были осуществлены, и вуз обратился в суд с иском о понуждении к ответчика к исполнению обязательства и о взыскании неустойки, размер которой на дату вынесения решения составлял 67,1 млн руб.

КРПК в свою очередь потребовала прекратить действие договора в связи с истечением срока его действия, а также посчитала требуемую сумму несоразмерной последствиям нарушения обязательства. Суд частично удовлетворил требования обеих сторон, с подрядчика было взыскано 7,9 млн руб.

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