Пермский бизнесмен регистрирует бренд чемпионата «Битва роботов» Заявка подана 18 ноября Поделиться Твитнуть

Алексей Южаков

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Алексей Южаков, топ-менеджер компании Promobot, 18 ноября подал заявку на регистрацию бренда международного чемпионата «Битва роботов», сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье», ссылаясь на данные сервиса znakoved.ru.

Зарегистрированный товарный знак планируется использовать для обозначения электроники, программного обеспечения, а также для услуг в области телекоммуникаций, образовательных программ и профессиональной подготовки.

«Битва роботов» — международный чемпионат по робототехнике, совместно организованный в Перми компаниями Promobot и ООО «Дабл Ю Экспо».

Напомним, в сентябре губернатор Прикамья остался недоволен итогами последней «Битвы роботов». Пермская команда с роботом «Зверобой» заняла только четвёртое место на турнире в Перми, и глава региона потребовал доработки технических характеристик «Зверобоя».

«Надо, чтобы наш «Зверобой» всё-таки побеждал. Что-нибудь там подкрутите ему, мотыгу какую-нибудь прикрутите. Пускай «Мотовилиха» сделает. Я серьёзно! Если мы проводим, то надо побеждать», — заявил Махонин.

Пермские инженеры создали новую версию робота с улучшенными качествами, и в конце октября «Зверобой 4.1» на отборочном этапе «Битвы роботов» в Екатеринбурге выступил удачно.

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