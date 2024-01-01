Губернатор Прикамья остался недоволен итогами «Битвы роботов» Пермская команда заняла только четвёртое место Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил улучшить робота «Зверобой» для его дальнейшего участия в чемпионате «Битва роботов». Об этом он сообщил на заседании краевого правительства 11 сентября. В прошлых соревнованиях этот робот занял четвёртое место среди 16 команд.

По словам губернатора, «Зверобой» требует доработки своих технических характеристик. «Надо, чтобы наш «Зверобой» всё-таки побеждал. Что-нибудь там подкрутите ему, мотыгу какую-нибудь прикрутите. Пускай «Мотовилиха» сделает. Я серьёзно! Если мы проводим, то надо побеждать», — заявил Махонин и попросил главу краевого минцифры Петра Шиловских передать это пожелание на завод.

Напомним, международный чемпионат по робототехнике «Битва роботов» проходит в Перми при поддержке компаний Promobot и ООО «Дабл Ю Экспо». В соревнованиях этого года участвовали три местные команды, две из них не дошли и до полуфинала.

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