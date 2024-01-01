Алёна Бронникова Муниципальный перевозчик в Перми повторно объявил закупку автобусов малого класса Начальная цена контракта увеличилась до 90 млн рублей Поделиться Твитнуть

Техническое задание / zakupki.gov.ru

МУП «Пермгорэлектротранс» повторно опубликовало закупку на услуги финансовой аренды (лизинга) шести пассажирских автобусов малой вместимости категории М2. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Ранее муниципальный перевозчик уже проводил тендеры по поставке 59 автобусов в целом, из которых шесть были малого класса. Тогда начальная (максимальная) цена лота составляла 52,2 млн руб. На конкурс не поступило ни одной заявки, в связи с чем закупка была признана несостоявшейся.

Сейчас начальную цену контракта увеличили до 90,5 млн руб. По его условиям, победитель конкурсной процедуры должен будет передать транспортные средства в период с 9 по 15 января 2025 года на условиях лизинга.

Автобусы передаются во временное владение и пользование на срок, равный 60 лизинговым периодам, первым из которых считается период времени с их даты передачи до конца следующего месяца. Остальные лизинговые периоды считаются равными соответствующему календарному месяцу.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 декабря. Дата подведения итогов — 12 декабря.

Как ранее писал «Новый компаньон», по итогам трёх конкурсов на лизинг автобусов малого, большого и особо большого класса был заключён лишь один контракт. На лизинг автобусов особо большого класса поступила единственная заявка — от Государственной транспортной лизинговой компании. Стоимость заключённого договора составила 1,4 млрд руб. за 35 единиц.

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