Алёна Бронникова Конкурсы по закупке автобусов в лизинг «Пермгорэлектротрансом» признаны несостоявшимися Перевозчик намерен приобрести 59 автобусов Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

На сайте госзакупок появилась информация по итогам трёх конкурсов на услуги финансовой аренды (лизинга) 59 пассажирских автобусов малой вместимости, большого и особо большого класса. Заказчиком выступал МУП «Пермгорэлектротранс».

Заявки на участие принимались до 28 октября, победителей должны были определить 31 октября. По условиям закупок, исполнители должны были поставить автобусы в срок с 1 по 10 декабря.

Согласно протоколам по итогам тендеров, конкурентные закупки были признаны несостоявшимися. На лизинг автобусов большого и малого класса — в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие, а по автобусам особо большого класса — в связи с тем, что на участие подана только одна заявка.

«В городском департаменте транспорта сообщили, что на закупку автобусов особо большого класса заявился единственный участник. По этой причине конкурс признаётся несостоявшимся. При этом в рамках действующего законодательства предприятие правомочно заключить с участником договор», — пояснили «Новому компаньону» в мэрии.

Вопрос по дальнейшим закупкам автобусов малого и большого класса прорабатывается специалистами МУП.

Напомним, на закупку шести автобусов малой вместимости категории М2 перевозчик выделил 52,2 млн руб., на 18 автобусов категории М3 большого класса — 468,5 млн руб. Начальная цена контракта на приобретение 35 автобусов категории М3 особо большого класса (автобусов-гармошек) составила 1,4 млрд руб.

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