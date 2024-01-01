Алёна Бронникова
Конкурсы по закупке автобусов в лизинг «Пермгорэлектротрансом» признаны несостоявшимися
Перевозчик намерен приобрести 59 автобусов
На сайте госзакупок появилась информация по итогам трёх конкурсов на услуги финансовой аренды (лизинга) 59 пассажирских автобусов малой вместимости, большого и особо большого класса. Заказчиком выступал МУП «Пермгорэлектротранс».
Заявки на участие принимались до 28 октября, победителей должны были определить 31 октября. По условиям закупок, исполнители должны были поставить автобусы в срок с 1 по 10 декабря.
Согласно протоколам по итогам тендеров, конкурентные закупки были признаны несостоявшимися. На лизинг автобусов большого и малого класса — в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие, а по автобусам особо большого класса — в связи с тем, что на участие подана только одна заявка.
«В городском департаменте транспорта сообщили, что на закупку автобусов особо большого класса заявился единственный участник. По этой причине конкурс признаётся несостоявшимся. При этом в рамках действующего законодательства предприятие правомочно заключить с участником договор», — пояснили «Новому компаньону» в мэрии.
Вопрос по дальнейшим закупкам автобусов малого и большого класса прорабатывается специалистами МУП.
Напомним, на закупку шести автобусов малой вместимости категории М2 перевозчик выделил 52,2 млн руб., на 18 автобусов категории М3 большого класса — 468,5 млн руб. Начальная цена контракта на приобретение 35 автобусов категории М3 особо большого класса (автобусов-гармошек) составила 1,4 млрд руб.
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