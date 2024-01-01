Алёна Бронникова Автобусы особо большого класса для «Пермгорэлектротранс» поставит ГТЛК Компания стала единственным участником закупки Поделиться Твитнуть

Фото: департамент транспорта администрации города Перми

МУП «Пермгорэлектротранс» принял решение о заключении договора на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 35 пассажирских автобусов особо большого класса с единственным участником закупки. Им стало АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).

Стоимость контракта составляет 1,4 млрд руб.

В городском департаменте транспорта «Новому компаньону» сообщили, что конкурс признаётся несостоявшимся, поскольку на закупку автобусов особо большого класса заявился единственный участник. Однако в рамках действующего законодательства предприятие правомочно заключить с участником договор.

При этом на два конкурса по поставке автобусов большого и малого класса не заявился ни один участник. Конкурентные процедуры были признаны несостоявшимися.

В сентябре сообщалось, что власти Прикамья направили в адрес Министерства транспорта РФ информацию о потребности в обновлении 1609 автобусов в период 2025—2030 годов. Регион также направил заявку на участие в 2024 году в программе льготного лизинга ГТЛК на 413 автобусов.

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