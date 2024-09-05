Алёна Морозова Креативная экономика и цифровизация Делегация Пермского края приняла участие в Восточном экономическом форуме Поделиться Твитнуть

Во Владивостоке 3—6 сентября состоялся IX Восточный экономический форум, который является ведущей международной площадкой для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества. В рамках панельных сессий, круглых столов и бизнес-диалогов представители власти, бизнеса и науки обсуждают перспективные проекты, сотрудничество и меры поддержки. Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным приняла участие в мероприятиях ВЭФ-2024.

Инвестиционный потенциал

Глава региона представил опыт Прикамья в развитии креативных индустрий и земельно-имущественных отношений. В ходе панельной сессии «Креативный каркас — 2030: развитие креативных индустрий на Дальнем Востоке» он рассказал о поддержке кинематографа, малого и среднего бизнеса в отрасли и других направлениях, для реализации потенциала которых в регионе применяется системный подход.

Пермский край в этом году вошёл в число субъектов РФ по развитию креативных индустрий в рамках внедрения общероссийского стандарта. Для выработки единого видения политики данной сферы в регионе была создана межведомственная рабочая группа, в обязанности участников которой вошли определение запросов креативных сообществ и разработка системы мер поддержки.

«Всё это делается для вклада в региональную экономику и продвижения самого края. Если говорить о кинематографе, то после съёмок мы наблюдаем рост турпотока. В Перми уже третий год живёт и развивается лига КВН. Восемьдесят процентов пермяков проходят весь путь от гидов команд до продюсеров. Считаю, что в скором времени в крае появятся новые актёры, продюсеры, люди, которые будут создавать, творить и прославлять регион», — отметил Дмитрий Махонин.

Сейчас в креативной отрасли региона насчитывается около 8,5 тыс. организаций. Большинство из них ведут деятельность в сферах IT, разработки ПО и компьютерных игр, рекламы, моды, кино, анимации, event-сферы. Общий объём выручки превышает 72 млрд руб. — это 2,8% от суммарной выручки всех организаций Прикамья. Креативный кластер формируют инфраструктура для создания кинопроизводств, один из крупнейших частных технопарков Morion Digital и социокультурное пространство «Завод Шпагина» в Перми.

Также развивается система продвижения местных товаропроизводителей: для них организуют тематические ярмарки, продажу изделий в супермаркетах. Малому и среднему бизнесу оказывается методическая и юридическая поддержка. Центр «Мой бизнес» организует обучающие программы в сфере юриспруденции, развития предпринимательских инициатив, налогового законодательства и пр.

Кроме того, в регионе реализуется большое количество активностей и инструментов в разных креативных сферах. Это программа рибейта — с её помощью были поддержаны 16 фильмов и сериалов, всего на территории Пермского края сняты более 25 кинокартин. Также проводится фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок», один из крупнейших музыкальных форумов страны «Дягилевский фестиваль», который в этом году набрал порядка 1,5 млн онлайн-просмотров, чемпионат «Битва роботов» и другие мероприятия.

По словам губернатора, цель региона заключается в том, чтобы стать площадкой для новшеств в сфере развития основных направлений креативных индустрий. Участники мероприятия высоко оценили опыт Пермского края в данном направлении.

На панельной сессии «Инновации в землепользовании: от устоявшихся практик к современным технологиям» Дмитрий Махонин рассказал о цифровизации земельно-имущественных отношений в Прикамье и улучшении процессов на региональном уровне. Так, в 2021 году в Перми, Добрянском и Пермском округах был запущен пилотный проект по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости. В этих районах провели тщательный анализ данных о недвижимости, а позднее методики применили ко всем муниципалитетам в рамках федерального проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями».

В прошлом году Прикамье подключилось к тестированию государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (НСПД). Из региональной системы были переданы данные о более 1,5 млн объектов лесного фонда, градостроительных планов, охранных зон и водных объектов.

Губернатор обратил внимание, что поручение президента России по вопросам реализации НСПД было выполнено досрочно. Сведения о границах населённых пунктов и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости был внесён на 100%. В настоящее время наполнение ЕГРН данными об объектах недвижимости продолжается.

Разработаны сервисы «Земля для стройки» и «Земля для туризма», которые позволяют потенциальным инвесторам и жителям региона подобрать участки для строительства жилых домов и туристических объектов. Для упрощения процесса поиска инвестиций был создан единый сервис «Информационная карта», где представлена вся необходимая кадастровая и градостроительная информация о площадках. В рамках работы обновлённого ресурса было предоставлено 152 земельных участка с 2022 года.

«Уверен, что рациональное использование земельных участков и развитие цифровых сервисов для их учёта значительно повышает инвестиционный потенциал региона и помогает жителям безопасно совершать сделки с недвижимостью», — подчеркнул губернатор.

Обновление транспорта

В рамках форума состоялись рабочие встречи с заместителем министра транспорта РФ Валентином Ивановым и генеральным директором Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгением Дитрихом, где обсуждалось развитие пассажирских перевозок наземным и водным транспортом в Пермском крае.

На муниципальных и межмуниципальных маршрутах Прикамья сегодня работает почти 2 тыс. автобусов, трамваев, троллейбусов и электробусов, за последние четыре года было обновлено более 1,2 тыс. единиц, в том числе благодаря участию в федеральных программах и финансированию из внебюджетных источников. В адрес Министерства транспорта РФ была направлена информация о потребности в обновлении 1609 автобусов в период 2025—2030 годов. Кроме того, регион направил заявку на участие в 2024 году в программе льготного лизинга ГТЛК на 413 автобусов.

«Важно не только поддерживать уровень транспортного обслуживания, но и продолжать работу по его улучшению, — обратил внимание Дмитрий Махонин. — Все жители Пермского края, вне зависимости от удалённости их от краевой столицы, должны иметь возможность пользоваться новым, комфортным и надёжным транспортом. Поэтому мы подготовили и направили в Минтранс РФ предложения по механизмам финансирования обновления транспорта. Работа предстоит серьёзная, и мы к ней готовы».

На встрече с Валентином Ивановым губернатор Прикамья обсудил и продление сроков реализации федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги». А также предложил исключить требования к классу приобретаемых автобусов либо дополнить его средним и малым классом для участия в проекте «Безопасные качественные дороги». Это решение важно для небольших населённых пунктов, где не требуются автобусы большого класса.

Также Пермский край продолжает наращивать потенциал судоходных рек и развивать электрозарядную инфраструктуру. В 2024 году был запущен первый пассажирский рейс Пермь — Закамск, который обслуживается электрокатамараном «Экоход», и была установлена медленная зарядная станция на модульном причале. В следующем году запланировано обустройство дополнительной быстрой зарядной станции на понтоне.

Развитие электромобилей

В этот же день АО «КАМА», российский разработчик отечественного электромобиля «Атом», и АО ППМТС «Пермснабсбыт» (ПСС), пермский производитель зарядных станций для электромобилей (ЭЗС), подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились проводить лабораторные тестирования совместимости ЭЗС ПСС с зарядной системой «Атома», а также наладить протокольное взаимодействие зарядных станций ПСС и программных продуктов «Атома».

«Мы, российские промышленники, понимаем всю важность импортозамещения, поэтому работаем над тем, чтобы прорывные технологии в электронике со стороны «Атома» и корпорации ПСС дали синергетический эффект и вывели российскую высокотехнологичную продукцию на новый уровень, превзойдя имеющиеся иностранные решения», — рассказал директор Корпорации ПСС Александр Редекоп.

Согласно информации, предоставленной краевой ГИБДД, на территории региона сегодня зарегистрировано более 1,6 тыс. электромобилей. Как отметил Дмитрий Махонин, регион с 2023 года присоединился к федеральному пилотному проекту по развитию инфраструктуры для электромобилей, в рамках которого инвесторам проектов по строительству зарядных станций в Прикамье оказываются меры поддержки. Соглашение, которое удалось достигнуть на ВЭФ-2024, стало ещё одной возможностью расширить поддержку производителей быстрых ЭЗС.

На старте проекта в конце 2022 года в регионе было установлено около 50 зарядных станций публичного доступа, большая часть из них располагалась в Перми. С лета 2023 года по программе господдержки инвесторы установили 15 ЭЗС в Перми и 31 в отдалённых территориях края: в Пермском, Краснокамском, Добрянском, Очёрском, Лысьвенском, Соликамском, Верещагинском, Кунгурском, Кудымкарском, Большесосновском и Берёзовском округах. В текущем году планируется обеспечить регион ещё 35 ЭЗС. Корпорация ПСС принимает активное участие в программе развития электрозарядной инфраструктуры.

«Мы рассматриваем перспективы нашего сотрудничества с ПСС как взаимный долгосрочный путь развития. «Атом» и ПСС объединят усилия для разработки единого подхода к реализации протокола OCPP 2.0.1, который определён Минцифрой России как стандарт для всех зарядных станций, начиная с января 2025 года. ПСС, выступая в роли одного из ведущих производителей зарядных станций, будет сотрудничать с нами напрямую, проводить лабораторные тесты на совместимость зарядных станций ПСС с системами «Атома», — добавил директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «КАМА» Анатолий Кияшко.

Экономика и спорт

Во второй день работы на ВЭФ-2024 в рамках рабочей встречи Дмитрий Махонин с министром спорта России Михаилом Дегтярёвым обсудили результаты и дальнейшее участие Пермского края в федеральном проекте «Спорт — норма жизни» по увеличению количества жителей, систематически занимающихся спортом. Отдельное внимание было уделено строительству новых спортивных объектов на территории региона.

«Уверен, что благодаря дальнейшему сотрудничеству продолжим создавать в краевой столице и муниципалитетах комфортные условия для занятий массовым и профессиональным спортом», — прокомментировал губернатор.

Основной частью программы форума стало пленарное заседание под председательством Владимира Путина. Президент обозначил основные приоритеты для страны, в том числе развитие экономики на собственных технологических решениях с высококвалифицированными, подготовленными и мотивированными кадрами, на что в Пермском крае, по словам Дмитрия Махонина, также делается особый акцент.

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