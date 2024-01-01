Алёна Бронникова В Перми 24 ноября откроют движение по обновлённому тоннелю на улице Углеуральской Сейчас движение осуществляется только из центра на Парковый Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В воскресенье, 24 ноября, в Перми откроется движение транспорта через обновлённый тоннель на ул. Углеуральской с выездом на ул. 2-ю Шоссейную. Как отмечает пресс-служба министерства транспорта Пермского края, запуск запланирован на 15:00.

«В настоящее время движение осуществляется только в одном направлении — из центра города в микрорайон Парковый. Это связано с тем, что ремонтные работы за пределами тоннеля ещё продолжаются», — добавили в ведомстве.

О сроках окончания работ и полном запуске движения по тоннелю пермякам сообщат дополнительно.

В начале октября движение транспорта через тоннели было закрыто, а по улицам Углеуральской и 2-й Шоссейной — приостановлено. При этом движение через тоннели на ул. Локомотивной было открыто в обоих направлениях, что позволило облегчить транспортные потоки.

При этом ведомство сообщило, что в ближайшее время на площади Гайдара работы вступят в активную фазу, что грозит новыми автомобильными пробками. Власти сейчас разрабатывают оптимальный режим движения.

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