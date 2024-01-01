Алёна Бронникова В Перми 5 октября откроют движение через тоннели по улице Локомотивной в обе стороны При этом на соседних улицах временно изменят схемы движения транспорта Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В субботу, 5 октября, в Перми откроется движение через тоннели на ул. Локомотивной в обоих направлениях. Как отмечает пресс-служба министерства транспорта Пермского края, этот этап завершения дорожных работ облегчит транспортные потоки и улучшит доступность для жителей.

«Открытие тоннелей позволит повысить безопасность дорожного движения и снизить заторы на этом участке. Однако вместе с открытием тоннелей будут временно изменены схемы движения транспорта в связи с продолжением строительства на соседних улицах», — добавляют в ведомстве.

Так, с 5 по 17 октября временно приостановят движение транспорта на улицах Углеуральской и 2-ой Шоссейной, а также на ул. Углеуральской закроют тоннели. Основное движение перенаправят на улицы Локомотивную и Строителей. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

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