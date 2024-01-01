Алёна Бронникова Активная фаза работ на площади Гайдара в Перми грозит автомобильными пробками В минтрансе выбирают оптимальный режим организации движения Поделиться Твитнуть

Так будет выглядеть площадь Гайдара к лету 2025 года

Архив ИД «Компаньон»

В ближайшее время в Перми приступят к активной фазе работ на площади Гайдара. Как сообщил на заседании комитета краевого заксобрания по развитию инфраструктуры министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков, это ещё сильнее затруднит движение транспорта в этом районе.

«Мы сейчас войдём в активную фазу работ на площади Гайдара. То есть там будет ещё больше неудобств для движения», - отметил он во время обсуждения автомобильных пробок в районе ДКЖ и шоссе Космонавтов.

Как пояснили «Новому компаньону» в минтрансе, активная фаза работ включает в себя переустройство инженерных коммуникаций: сетей теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, линии связи, а также постройку ливневой канализации. О точной дате начала работ ведомство сообщит дополнительно. Кроме того, с учётом построенных тоннелей под железной дорогой для перераспределения транспортных потоков запроектировано переустройство существующей кольцевой развязки с увеличением габаритов.

«В настоящее время разрабатывается документация по переустройству инженерных коммуникаций. Ведутся работы по устройству ливневой канализации. Завершение работ планируется в третьем квартале 2025 года», - рассказали в минтрансе.

Во время заседания депутаты обратили внимание чиновников на проблему с пробками из-за строительства шоссе Космонавтов и ул. Строителей и поинтересовались, как долго будет вестись работа по регулировке светофора на пересечении улиц Локомотивной и Строителей.

«Не все проектные решения ещё завершены. Есть отдельные моменты, которые не доделаны, вторые тоннели, которые должны разгрузить движение. Настройка в любом случае будет вестись в процессе выполнения работ», - ответил директор ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» Александр Власов.

Он также обратил внимание, что после запуска движения по шоссе Космонавтов часть нагрузки перейдёт и на шоссе. На текущей неделе планируется настроить режим светофора на перекрёстке улиц Локомотивной и Строителей в пользу Локомотивной. При этом после запуска движения по шоссе Космонавтов режим будет снова пересмотрен. Регулировка будет происходить в течение всего периода работ, до ввода всех объектов.

Сергей Вешняков добавил, что основным фактором затруднения движения на ул. Локомотивной является площадь Гайдара. Для того чтобы решить проблему с пробками, минтранс также рассматривает возможность сделать площадь Гайдара главной дорогой.

«На данный момент постоянно осуществляется мониторинг движения, собирается статистика. На основе этого будет выбран оптимальный режим организации движения транспортных потоков», - прокомментировали в ведомстве «Новому компаньону».

В конце прошлой недели, 17 октября, в Перми открыли движение транспорта по новой развязке на пересечении улиц Локомотивной и Строителей. При этом движение по правому съезду на ул. Локомотивную для транспорта со стороны ул. Рабочей остаётся закрытым. По словам министра, открыть его планируется на следующей неделе. В ведомстве точную дату запуска движения пока не называют.

Напомним, утром 17 октября в Перми в районе ДКЖ, где должна была открыться новая развязка ул. Строителей, случился транспортный коллапс. Пробка растянулась от ул. Трамвайной. Автомобили встали и на шоссе Космонавтов, где ситуация усугубилась из-за ДТП.

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