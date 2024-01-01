Алёна Бронникова В бизнес-центре у Речного вокзала в Перми откроется кафе сети «Мама Люба» Заведение станет второй точкой в городе Поделиться Твитнуть

ТЦ «Магнат»

Константин Долгановский

В здании бизнес-центра «Магнат», рядом с Речным вокзалом в Перми, планируется открытие кафе сети «Мама Люба». Как сообщает портал «В курсе.ру», оно станет вторым заведением этого бренда в городе.

На площадке нового кафе будет организован вместительный банкетный зал. Название для нового заведения пока в стадии разработки. Открытие запланировано через два месяца.

Служба кейтеринга «Мама Люба» работает в Перми более 15 лет. Первое кафе работает в ЖК «Солнечный город». В меню входят блюда домашней кухни.

Кафе управляет ООО «Сорок пять» пермской предприминимательницы Любови Шумковой, которая занимается кейтерингом и развивает интернет-магазин десертов.

Летом на площадке «Магната» в Перми открылся ресторан европейской кухни «ПарKing». Заведение позиционирует себя как кальян-бар. Помимо зала внутри здания, заведение обустроило летнюю веранду с видом на набережную.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.