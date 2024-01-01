Алёна Бронникова В бизнес-центре у Речного вокзала Перми открылся новый ресторан Заведение предлагает европейскую кухню Поделиться Твитнуть

Группа "TheПарking | ресторан | бар | кальянная | Пермь" ВКонтакте

В Перми рядом с Речным вокзалом появился новый ресторан «ПарKing». Заведение открылось в техническом режиме в середине июня. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказала директор ООО УК «Труменс-Групп» Елена Денисова.

Ресторан разместился на цокольном этаже бизнес-центра «Магнат» (ул. Монастырская, 2б) на площадке в 260 кв. м. Помимо зала внутри здания, заведение обустроило на примыкающей территории летнюю веранду с видом на набережную. Количество посадочных мест — 100.

«На прошлой неделе состоялось техническое открытие ресторана "Паркинг". Кухня — европейская и американская, подаются кальяны, по выходным играет диджей. Красивый современный интерьер», — написала Елена Денисова.

О том, что рядом с Речным вокзалом в Перми готовится к открытию новый ресторан, стало известно в мае. Заведение позиционируется как кальян-бар. Интерьеры выполнены в минималистичном стиле, с использованием металла и дерева, в тёмно-синих, серых и светлых тонах, с акцентным освещением.

Согласно данным Сбис, ООО «Пакинг» было зарегистрировано в Перми в бизнес-центре «Магнат» по ул. Монастырской, 2б в мае 2023 года. Основной вид деятельности — деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания. Размер уставного капитала — 10 тыс. руб. Генеральным директором и одним из учредителей является Евгения Мягкова, ей принадлежит 15% компании. Половина доли принадлежит соучредителю ООО «Магнат», которое занимается арендой и управлением недвижимостью, Норику Петросяну.

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