В пермском бизнес-центре «Магнат» откроется новый ресторан «ПарKing» Уже ведётся набор персонала Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

На набережной Камы в Перми, в БЦ «Магнат» (ул. Монастырская, 2б), готовится к открытию новый ресторан «ПарKing». Об этом пишет «Текст» со ссылкой на команду проекта. Сейчас в новую точку общепита набирают персонал: открыты вакансии менеджера ресторана, повара, официанта, бармена, мойщицы-уборщицы.

Согласно дизайн-проекту, заведение позиционируется как кальян-бар с помещениями как внутри, так и на парковке коммерческого здания. Интерьеры будут выполнены в минималистичном стиле, с использованием металла и дерева, в тёмно-синих, серых и светлых тонах, с акцентным освещением.

БЦ «Магнат» введён в эксплуатацию в конце 2022 года. Осенью 2023 года владельцы бизнес-центра передали в региональную собственность половину первого этажа здания — порядка 579 кв. м. В конце прошлого года здесь открылся центр «Работа России», который занимается подбором кадров для предприятий, нуждающихся в большом количестве сотрудников.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.