На первом этаже бизнес-центра «Магнат» разместится служба занятости Кадровый центр начнёт свою работу в декабре Поделиться Твитнуть

ТЦ «Магнат»

Константин Долгановский

Владельцы бизнес-центра «Магнат» (Пермь, ул. Монастырская, 2б) передали в региональную собственность половину первого этажа здания. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». По данным издания, в новых помещениях будет открыт центр «Работа России», который будет заниматься подбором кадров для предприятий, нуждающихся в большом количестве сотрудников. В ООО «Магнат» от комментариев воздержались.

В краевом министерстве имущества подтвердили информацию о передаче недвижимости и пояснили, что порядка 579 кв. м на первом этаже стали региональной собственностью. Они переданы в управление ГКУ «Центр занятости населения Пермского края», подчинённому министерству социального развития. По словам представителей министерства, процесс передачи уже завершился. В этих помещениях будет организован офис кадрового центра «Работа России», который будет функционировать согласно новым стандартам предоставления услуг. Здесь будут оборудованы рабочие места консультантов и зона цифровых сервисов, где жители региона смогут самостоятельно работать в личных кабинетах, искать вакансии на специализированных сайтах и печатать необходимые документы. Кроме того, консультанты отдела рекрутинга и целевого подбора кадров смогут встречаться здесь с работодателями со всего региона.

В настоящее время идёт ремонт в переданных помещениях. Планируется, что кадровый центр начнёт свою работу в декабре.

Ранее власти Пермского края уже рассматривали возможность использования площадей БЦ для государственных учреждений. В 2020 году рассматривалось размещение там музея современного искусства PERMM, а в 2023 году обсуждалась возможность переноса патриотической экспозиции «Рюриковичи» из здания ж/д вокзала Пермь I. Позднее министерство культуры отказалось от этих планов.

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