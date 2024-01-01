Анкетирование о половой жизни пермских студенток проводилось на основании письма Минздрава РФ Екатерина Мизулина рассказала подробности истории со скандальным секс-опросом Поделиться Твитнуть

Екатерина Мизулина

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала скан письма Министерства здравоохранения РФ, на основании которого в филиале Пермского политеха проводилось анкетирование студенток об их половой жизни. Как выяснилось, этот документ рассылался во все российские регионы. В письме содержатся рекомендации о проведении анкетирования для «оценки репродуктивного здоровья обучающихся».

«Руководство вузов тут ни при чём, им это письмо, видимо, приходит из медицинских организаций. Зачем министерству ответы на столь обширные личные вопросы — пока неясно», — прокомментировала Мизулина.

ТГ-канал Екатерины Мизулиной

Напомним, на этой неделе одна из студенток Лысьвенского филиала ПГНИУ пожаловалась Мизулиной, что в учебном заведении заставляют отвечать на вопросы про интимную жизнь.

В тот же день в пресс-службе университета рассказали, что в ПНИПУ заинтересованы в здоровье студентов и сотрудников, и поэтому вуз сообщил всем о возможности прохождения добровольной диспансеризации в удобное время — на сайте и в соцсетях. Проведение же анкетирования студентов Лысьвенского филиала ПНИПУ не было согласовано с администрацией университета.

В связи с этим приказ директора Лысьвенского филиала ПНИПУ был отменён приказом ректора. Кроме того, к директору филиала будут применены меры административного и материального воздействия.

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