Александра Пермякова В пермском вузе, где среди студентов проводили секс-опрос, идёт проверка Администрация грозит принять меры Поделиться Твитнуть

Проверка идёт в лысьвенском филиале ПНИПУ, где студентов якобы обязывали заполнять анкеты о половой жизни.

Одна из студенток пожаловалась Екатерине Мизулиной, главе Лиги безопасного интернета, что в учебном заведении заставляют отвечать на вопросы про интимную жизнь.

Как ответили perm.aif.ru в пресс-службе университета, в ПНИПУ заинтересованы в здоровье студентов и сотрудников. Университет сообщил всем о возможности прохождения добровольной диспансеризации в удобное время — на сайте и в соцсетях. Проведение же анкетирования студентов Лысьвенского филиала ПНИПУ не было согласовано с администрацией университета.





Речь, по данным издания, идёт «об обязательных опросах о контрацепции, абортах и выкидышах, которые начали проводить среди студентов вуза».





«Приказ директора Лысьвенского филиала ПНИПУ отменён приказом ректора. По результатам проверки к директору филиала будут применены меры административного и материального воздействия», — сообщили в пресс-службе Пермского политеха.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.