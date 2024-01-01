Александра Пермякова

В пермском вузе, где среди студентов проводили секс-опрос, идёт проверка

Администрация грозит принять меры

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Фото: https://t.me/ekaterina_mizulina

Проверка идёт в лысьвенском филиале ПНИПУ, где студентов якобы обязывали заполнять анкеты о половой жизни.

Одна из студенток пожаловалась Екатерине Мизулиной, главе Лиги безопасного интернета, что в учебном заведении заставляют отвечать на вопросы про интимную жизнь.

Как ответили perm.aif.ru в пресс-службе университета, в ПНИПУ заинтересованы в здоровье студентов и сотрудников. Университет сообщил всем о возможности прохождения добровольной диспансеризации в удобное время — на сайте и в соцсетях. Проведение же анкетирования студентов Лысьвенского филиала ПНИПУ не было согласовано с администрацией университета.

Речь, по данным издания, идёт «об обязательных опросах о контрацепции, абортах и выкидышах, которые начали проводить среди студентов вуза».

«Приказ директора Лысьвенского филиала ПНИПУ отменён приказом ректора. По результатам проверки к директору филиала будут применены меры административного и материального воздействия», — сообщили в пресс-службе Пермского политеха.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что Екатерина Мизулина высказалась о камерах в школьных туалетах в Перми. Общественного деятеля интересовало, «куда уйдёт видео с камер наблюдения».

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