Александра Пермякова Студентки из Прикамья пожаловались Мизулиной на опросы в ВУЗе про интимную жизнь Директор Лиги безопасного интернета выложила письмо у себя в Телеграм-канале Поделиться Твитнуть

Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России, в своем ТГ-канале разместила жалобу от студенток на опросы, которые заставляют их проходить в учебном заведении.

Как комментирует директор Лиги безопасного интернета, «какой вредитель это придумал и зачем — абсолютно неясно».





По её словам, в ВУЗах продолжают раздавать студентам листы опроса с вопросами про интимную жизнь.



Как жалуются студенты, отказаться от опроса нельзя, якобы он обязательный. Требуют также диспансеризации.





В скане заявления, которое публикуется на странице, студентка 3-го курса жалуется, что она должна отвечать на вопросы о наличии детей и половой жизни, были ли беременности, с какого возраста идёт менструация и так далее, при этом предполагается, что девушки должны указывать имя и фамилию, а парни — могут пройти опрос анонимно. Студентка волнуется: не попадёт ли эта информация в третьи руки и вообще — законно ли это?





«Все это просто за гранью. Будто бы частной жизни у человека уже не существует, как и медицинской тайны», — комментирует Екатерина Мизулина это письмо.

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