Александра Пермякова
Студентки из Прикамья пожаловались Мизулиной на опросы в ВУЗе про интимную жизнь
Директор Лиги безопасного интернета выложила письмо у себя в Телеграм-канале
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Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России, в своем ТГ-канале разместила жалобу от студенток на опросы, которые заставляют их проходить в учебном заведении.
Как комментирует директор Лиги безопасного интернета, «какой вредитель это придумал и зачем — абсолютно неясно».
По её словам, в ВУЗах продолжают раздавать студентам листы опроса с вопросами про интимную жизнь.
Как жалуются студенты, отказаться от опроса нельзя, якобы он обязательный. Требуют также диспансеризации.
В скане заявления, которое публикуется на странице, студентка 3-го курса жалуется, что она должна отвечать на вопросы о наличии детей и половой жизни, были ли беременности, с какого возраста идёт менструация и так далее, при этом предполагается, что девушки должны указывать имя и фамилию, а парни — могут пройти опрос анонимно. Студентка волнуется: не попадёт ли эта информация в третьи руки и вообще — законно ли это?
«Все это просто за гранью. Будто бы частной жизни у человека уже не существует, как и медицинской тайны», — комментирует Екатерина Мизулина это письмо.
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