В Прикамье пришёл холодный фронт циклона «Квитерия» Пик потепления ожидается 24 ноября Поделиться Твитнуть

Территорию Пермского края накрыл холодный фронт циклона «Квитерия», который дошёл до нашего региона 22 ноября. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на доцента кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрея Шихова.

Перед появлением циклона в Пермском крае усилились порывы ветра — они доходили до 15 м/сек. Одновременно началось и потепление. Например, в пермском аэропорту было зафиксировано +4 градуса, в южных территориях Прикамья потеплело до +3 градусов.

По словам Андрея Шихова, при прохождении холодного фронта ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега с дождём. Таким образом, похолодания фактически ждать пока не стоит.

Сегодня, 23 ноября, в Пермском крае температура воздуха поднимется до 0...+2 градусов, а пик потепления ожидается 24 ноября.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце этой недели в Пермский край пришло мощное тепло с Чёрного моря, которое принесло в регион новую оттепель.

Жителей северо-западных территорий региона ждёт дождь, а на севере будет облачно. Однако новая оттепель пойдёт на спад уже в понедельник, 25 ноября.

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