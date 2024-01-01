В Прикамье пришёл холодный фронт циклона «Квитерия»

Пик потепления ожидается 24 ноября

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оттепель

Фото: www.7dach.ru

Территорию Пермского края накрыл холодный фронт циклона «Квитерия», который дошёл до нашего региона 22 ноября. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на доцента кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрея Шихова.

Перед появлением циклона в Пермском крае усилились порывы ветра — они доходили до 15 м/сек. Одновременно началось и потепление. Например, в пермском аэропорту было зафиксировано +4 градуса, в южных территориях Прикамья потеплело до +3 градусов.

По словам Андрея Шихова, при прохождении холодного фронта ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега с дождём. Таким образом, похолодания фактически ждать пока не стоит.

Сегодня, 23 ноября, в Пермском крае температура воздуха поднимется до 0...+2 градусов, а пик потепления ожидается 24 ноября.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце этой недели в Пермский край пришло мощное тепло с Чёрного моря, которое принесло в регион новую оттепель.

Жителей северо-западных территорий региона ждёт дождь, а на севере будет облачно. Однако новая оттепель пойдёт на спад уже в понедельник, 25 ноября.

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