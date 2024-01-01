В Пермский край придёт мощное тепло с Чёрного моря Оно принесёт в регион новую оттепель Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В воскресенье, 24 ноября, на территорию Прикамья придёт тёплый воздух из Средиземноморья. При этом резкое потепление начнётся уже с 22 ноября. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на ГИС-Центр ПГНИУ.

Температурный фон с 22 по 26 ноября будет на 4-10 градусов выше климатической нормы. Днём температура воздуха может достигать +2...+4 градусов, отмечают синоптики.

По прогнозам метеорологов, потепление придёт вместе с ясной погодой днём. Жителей северо-западных территорий региона ждёт дождь, а на севере будет облачно. Однако новая оттепель пойдёт на спад уже в понедельник, 25 ноября.

Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие осадки в виде мокрого снега. В отдельных районах Прикамья возможна гололедица. Ночью температура воздуха будет держаться на уровне от 0 до -5 градусов, а днём — от -1 до +3 градусов.

В ночь на субботу в краевой столице существенных осадков не ожидается. Температура будет около -2 градусов, днём около +1.

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