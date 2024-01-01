Жителей Перми призвали ответить на вопросы о «Счастье не за горами» Соцопрос об арт-объекте проводят юристы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Представители адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнёры» предложили пермякам стать виртуальными «присяжными» и помочь решить судьбу товарного знака «Счастье не за горами». Для этого нужно пройти социологический опрос, который займёт около двух минут.

Участникам предлагается ответить: с чем у них ассоциируется фраза «Счастье не за горами». Кроме этого нужно указать информацию о своём поле, возрасте и стране проживания.

Результаты голосования помогут разрешить спор, который продолжается, отметили юристы.

Напомним, в прошлом году предприниматель Алексей Мальцев зарегистрировал товарный знак «Счастье не за горами» в Роспатенте. Бизнесмен планировал выпускать под этим названием одежду и обувь, а также получать часть прибыли от продажи сувенирной продукции с этим словосочетанием.

Через некоторое время автор пермского арт-объекта «Счастье не за горами» Борис Матросов потребовал у ведомства отозвать права на использование, как он считал, его фразы. Художник заявил, что не давал согласия на создание торговой марки с таким названием.

Жалоба Бориса Матросова была рассмотрена в Роспатенте в начале текущего года. В ходе заседания Роспатент отказал художнику в удовлетворении требований, после чего он обратился в суд. Суд по интеллектуальным правам признал недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) об использовании товарного знака «Счастье не за горами» предпринимателем из Нытвы Алексеем Мальцевым и вернул дело обратно в ведомство.

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