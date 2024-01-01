Алёна Бронникова Кафе Mishka.food пермского блогера Эльнара Мансурова вернётся в Пермь на один день Бранч запланирован на 24 октября Поделиться Твитнуть

В Пермь на один день вернётся кафе пермского тревел-блогера Эльнара Мансурова Mishka.food. Как сообщают в соцестях владелицы Caramella Bistro, 24 ноября с 11 до 17 часов на площадке кафе пройдёт совместный бранч авторов гастрономических проектов.

«Даша с Леной будут готовить пару позиций из меню "мишки", а именно, тот самый бургер с лососем и ту самую черничную кашу с карамелизированным бананом. А Эльнар будет разливать свои любимые пет-наты из Испании в белом и розовом обличии», — информирует Caramella Bistro.

В феврале 2021 года Эльнар Мансуров объявил о закрытии кафе Mishka.food. Своё решение он объяснил нежеланием быть привязанным к городу и стремлением стать ещё более мобильными и подвижными. Заведение было расположено на Осинской, 19, после его закрытия до лета 2024 года в здании работала «Беляшная» проекта «Дома Демидовых».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.