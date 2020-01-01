Мария Сыропятова Владелец кафе Mishka.food анонсировал его закрытие Поделиться Поделиться Твитнуть

Основатель кафе Mishka.food пермский блогер Эльнар Мансуров объявил о закрытии заведения. В своём instagram-аккаунте он сообщил о том, что последним днём работы кафе может стать 8 марта.

«Не хочу быть привязанным к городу, мы станем ещё более мобильными и подвижными. Плюс мы чувствуем, что давно переросли проект («мишке» 6,5 лет), хотим и дальше быть в гастрономии, но в ином качестве, связанном больше с тревел», — написал Эльнар Мансуров.

Mishka.food расположено в центре Перми, на первом этаже здания по адресу ул. Осинская, 19.

Собственники готовы продать кафе с оборудованием, техникой, мебелью и посудой с «уступкой» договора аренды помещения.

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