Сергей Данилов Вместо кафе Mishka.food откроется «Пекарня Демидовых» Поделиться Поделиться Твитнуть

Вместо кафе Mishka.food в здании по адресу ул. Осинская, 19 откроется «Пекарня Демидовых». Об этом основатель кафе пермский блогер Эльнар Мансуров сообщил в своём аккаунте в Instagram.

Последним днём работы кафе будет 8 марта. Ранее Мансуров пояснил, почему проект закрывается.

«Не хочу быть привязанным к городу, мы станем ещё более мобильными и подвижными. Плюс мы чувствуем, что давно переросли проект («мишке» 6,5 лет), хотим и дальше быть в гастрономии, но в ином качестве, связанном больше с тревел», — написал Эльнар Мансуров в своём блоге.

Тогда же сообщалось, что собственники были готовы продать кафе с оборудованием, техникой, мебелью и посудой с «уступкой» договора аренды помещения.

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