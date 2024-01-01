В центре Перми по решению суда закрыли пекарню Жители жаловались на постоянный шум и запахи в квартирах Поделиться Твитнуть

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

Дзержинский районный суд Перми привлёк собственника пекарни по ул. Мильчакова, 14, ООО «АМП «Смарт Групп», к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Пекарню в жилом доме на ул. Мильчакова открыли в 2023 году. Сразу после этого жильцы стали жаловаться на постоянный шум и запахи в квартирах. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю провело проверки. Выяснилось, что в жилых комнатах уровень звукового давления превышает допустимые нормы. Компании «АМП «Смарт Групп» выдали предписание об устранении нарушений, но в установленный законом срок этого не случилось.

Тогда ведомство обратилось в суд. Потерпевшие просили привлечь собственника пекарни к ответственности, так как превышение уровня шума негативно влияет на здоровье жителей. Районный суд признал юрлицо виновным в административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ.

Деятельность пекарни приостановлена на 30 суток.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.