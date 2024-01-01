Александра Пермякова В Прикамье окончен ремонт дороги Кунгур—Горнозаводск Она является частью Северного транспортного коридора Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Работы по ремонту важной для Пермского края дороги Кунгур—Соликамск—Горнозаводск в Горнозаводском районе завершены.

Дорога связывает центральные и северные районы Пермского края и является частью Северного транспортного коридора, связывающего несколько субъектов РФ, поэтому она так важна, отмечают в пресс-службе минтранса Пермского края.





На участке перед Горнозаводском (объездная) выполнен значительный объём работ. Завершено фрезерование покрытия и укладка выравнивающего слоя, устройство верхнего слоя покрытия. Укреплены обочины, отремонтированы автобусные остановки, нанесены разметки.









Ранее «Новый компаньон» сообщал, что к 2025 году в Прикамье планируется обновить 142,3 км региональных дорог. Из них — 57 км трасс, которые



Общая протяжённость дорог региона составляет свыше 2,4 тыс. км. Из них федерального значения — 542,5 км (в нормативном состоянии — 70,6%), а регионального — более 1,8 тыс. км (в нормативном состоянии — 75,6%). С 31 мая 2024 года на отвороте на Горнозаводск на этом участке трассы было введено приоритетное движение для транспорта, следующего из Горнозаводска в Чусовой (транспортный поток со стороны Горнозаводска значительно выше, чем со стороны Губахи и Кизела).Ранее «Новый компаньон» сообщал, что к 2025 году в Прикамье планируется обновить 142,3 км региональных дорог. Из них — 57 км трасс, которые входят в опорную сеть России. Общая протяжённость дорог региона составляет свыше 2,4 тыс. км. Из них федерального значения — 542,5 км (в нормативном состоянии — 70,6%), а регионального — более 1,8 тыс. км (в нормативном состоянии — 75,6%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.