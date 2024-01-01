Александра Пермякова В Прикамье к 2025 году обновят более 140 км дорог Состояние транспортной инфраструктуры Прикамья обсуждалось во время «Транспортной недели — 2024» Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Во время «Транспортной недели — 2024» в Гостином дворе состоялась рабочая встреча руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

На встрече обсуждалось состояние транспортной инфраструктуры региона, развитие федеральной дорожной сети и динамика показателей аварийности на федеральных автомобильных дорогах.





К 2025 году в Прикамье, как было озвучено во время встречи, планируется обновить 142,3 км региональных дорог. Из них — 57 км трасс, которые входят в опорную сеть России. Продолжится и реконструкция федеральной трассы М-7 «Волга» на участке с 450 по 459 км, на подъезде к Перми (работы здесь ведутся с марта 2020 года).





Руководитель Федерального дорожного агентства обратил внимание на снижение всех основных показателей аварийности на федеральной дорожной сети региона.





«В Пермском крае на автомобильных дорогах федерального значения наблюдается значительное сокращение числа погибших в результате ДТП — на 27,3% (по сравнению с аналогичным периодом 2023-го). При этом снижение числа раненых — на 4,5%, а общего числа ДТП — на 0,7%. Эти показатели подтверждают эффективность принимаемых коллективных мер по улучшению состояния дорожной инфраструктуры и повышению уровня безопасности на дорогах», — сказал Роман Новиков.





Участники встречи обсудили и предварительные итоги реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году.





В 2024 г. в Пермском крае приведено в нормативное состояние 129,2 км дорог, из них 71,2 км были запланированы на 2025 г. В ближайшее время в эксплуатацию будет сдан ещё один объект протяженностью 9 км.





Дмитрий Махонин рассказал, что в Прикамье ежегодно увеличивается краевой дорожный фонд, наращиваются темпы строительства и обновления дорог по всему региону. Например, в этом году завершен ремонт региональной автодороги Кунгур — Соликамск (участок в Губахинском округе). Губернатор отмечал особую важность приведения в нормативное состояние дорог, ведущих к наиболее отдаленным районам.





Общая протяженность дорог региона составляет свыше 2,4 тысяч км. Из них федерального значения — 542,5 км (в нормативе — 70,6%), а регионального — более 1,8 тысяч км (в нормативном состоянии — 75,6%).





По словам Романа Новикова, необходимо поддерживать высокий уровень эксплуатационного состояния магистралей, поскольку они составляют транспортный каркас Пермского края и, безусловно, влияют на экономическое развитие субъекта.





Напомним, Транспортная неделя проводится на протяжении 18 лет Министерством транспорта Российской Федерации. Традиционно главными событиями являются форум и выставка «Транспорт России» ( 19-21 ноября)





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