Прикамье войдёт в пилотный проект по электронному контролю за трассами Соглашение подписали Дмитрий Махонин и Виктор Басаргин Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Басаргин подписали соглашение о взаимодействии между Ространснадзором и правительством Прикамья. Документ, в частности, предоставляет региону возможность принять участие в пилотном проекте надзорного ведомства, который предполагает активное внедрение умных транспортных систем в контрольную деятельность.

Как считает глава Прикамья, участие в проекте повысит безопасности дорожного движения в регионе. Кроме того, новые технологии позволят эффективнее отслеживать передвижение большегрузной техники по дорогам каря и транспорта, нарушающего весогабаритные требования.

По словам руководителя Ространснадзора Виктора Басаргина, развитие цифровых технологий в контрольной и надзорной деятельности повышает эффективность управления рисками, оперативность решений и общий уровень безопасности транспортной инфраструктуры.

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