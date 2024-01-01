Александра Пермякова Поиски пропавшей в Прикамье 17-летней школьницы из Челябинской области прекращены Родные нашли её живой и здоровой Поделиться Твитнуть

Фото "ЛизаАлерт"

Поиски 17-летней девушки из Челябинской области пропавшей в Прикамье прекращены. Школьница нашлась в Березниках Пермского края, сообщила мама девушки.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что в Челябинской области 19 ноября из дома в селе Ашап пропала 17-летняя девушка. Известно было, что она села в автобус до Уфы, а потом могла уехать в Пермский край, так предполагали её знакомые и родители.





О её поиске в соцсетях сообщал поисковый отряд «Лиза Алерт». Мама ребёнка сообщила, что дочка обнаружена в Березниках. Известно, что её нашли у какой-то девушки в гостях.





«Новый компаньон» сообщал, что 15-летняя школьница в Прикамье сбежала из дома и её нашли у пожилого мужчины.

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