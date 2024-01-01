Пропавшую 15-летнюю школьницу нашли у пожилого мужчины в Перми Выяснились новые подробности о пропаже школьницы в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Два месяца в Пермском крае разыскивали 15-летнюю школьницу — о её пропаже заявили приёмные родители, воспитывавшие её с полутора лет.

15-летняя девочка пропала в деревне Брагино под Краснокамском рано утром 12 сентября: ушла к стоматологу и не вернулась. Написала смс приёмной маме, что заболел зуб. И после этого пропала.

Девочку объявили в розыск. Школьницу искали и полицейские, и волонтёры. Близкие думали, что она могла уехать в Пермь к подругам или в Верещагино к лишённой родительских прав биологической матери.

Родная мама пропавшей девочки рассказала perm.aif.ru, что через несколько дней после побега дочь написала ей сообщение: «Мама, я жива и здорова, одета, сыта, работаю. Не волнуйся за меня. Обратно ехать не хочу».

Мать посоветовала девочке идти в полицию, однако та не послушалась.

Нашли её полицейские через два месяца… у пожилого мужчины в квартире в Перми, где она жила с ещё одной девочкой. Судя по всему, подрабатывала в маркетплейсе. По словам приёмных родителей, это не первый её побег. Летом она находилась в центре для трудных подростков.

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