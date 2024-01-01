Александра Пермякова
В Прикамье священник строит «Портал времени»
В Соликамске появится один из арт-объектов проекта «Туристский код. Центр города»
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Соликамцы смогут увидеть «Портал времени» на Соляной версте у Богоявленской церкви в Соликамске, сообщает мэрия города.
Арт-объект — 6-метровую раму — создавал отец Роман Щедров на месте, где прежде располагалась часовня, которая была установлена в память о защитниках города от набега вогулов. Портал выполнен из лиственницы, дерево специально состарено.
В планах на следующий год — благоустройство этого места, здесь собираются сделать площадку и дорожки.
Напомним, проект «Туристский код. Центр города» победил в федеральном проекте «Развитие туристской инфраструктуры» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Его реализация на территории Соликамского округа началась с установки 15 информационных пилонов, появившихся этой осенью вблизи достопримечательностей.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Кудымкаре появится памятник пистику, а в Соликамске — гигантская щука. Пять пермских проектов благоустройства малых городов и исторических поселений выиграли федеральный конкурс.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Кудымкаре появится памятник пистику, а в Соликамске — гигантская щука. Пять пермских проектов благоустройства малых городов и исторических поселений выиграли федеральный конкурс.
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