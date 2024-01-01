Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Кудымкаре появится памятник пистику, а в Соликамске – гигантская щука Пять пермских проектов благоустройства малых городов и исторических поселений выиграли федеральный конкурс Поделиться Твитнуть

Проект "Изъюр. От мифа к реальности". Презентация министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края

Правительство Пермского края на заседании 21 ноября подробно рассмотрело итоги реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пермском крае в 2024 году и планы в этой сфере на 2025 год.

Докладчик, министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Артём Балахнин, напомнил, что Пермский край ежегодно участвует в федеральном конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 2024 году региональной комиссией на конкурс в Министерство строительства Российской Федерации было отправлено 12 проектов, пять из них стали победителями. Общий объём полученного федерального финансирования — 431, 5 млн руб. Ещё 50 млн руб. вкладывает краевой бюджет.

Реализация проектов начнётся в 2025 году.

Проект из Осы называется «Три сюжета». Он предусматривает благоустройство территории набережной и создание трёх новых точек притяжения — «Развилка», «Мини-площадь» и «Портал».

Еще один проект-победитель — «Слобода солевара» в Соликамске, предусматривающий благоустройство территории набережной у музея-заповедника «Сользавод», единственного в мире музея деревянного промышленного зодчества под открытым небом с полностью сохранной технологической цепочкой завода. На территории площадью 2,4 га появятся парковки для разных видов транспорта, зоны отдыха, смотровые площадки, беседки, кафе, детская игровая инфраструктура, а также арт-объекты, в том числе очередной «Пермяк — солёные уши» и огромная щука — главная рыба Камского водохранилища.

Проект «Изъюр. От мифа к реальности» — это благоустройство трёх зон отдыха в Кудымкаре: набережной, городского пляжа и горы Изюър — памятника археологии федерального значения и обязательного объекта для посещения туристами: здесь местные экскурсоводы начинают знакомство с городом. На Изъюре будет оборудована смотровая площадка с безопасным подходом и ограждением, на входе установят ворота в коми-пермяцком стиле и стенды с информацией об этом историческом месте.

На набережной в Кудымкаре появятся парковка, зона променада с воротами, а также арт-объекты «Медведь» и «Пистики», посвящённые главному герою коми-пермяцкой мифологии и главному гастрономическому специалитету Прикамья.

В федеральном конкурсе победил также проект «Усолье Строгановское. Между двух стихий». Речь идёт о благоустройстве центральной части музея-заповедника «Усолье Строгановское»; концепция благоустройства, по словам Артёма Балахнина, раскрывает уникальность этого места посредством сочетания инфраструктуры, зон рекреации и эксклюзивных малых архитектурных форм.

Те же подходы реализуются и в пятом проекте-победителе — «Березники — город-авангард», в рамках которого планируется обновить в центре города сеть тротуаров и создать полностью безбарьерную уличную среду.

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