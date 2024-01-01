Александра Пермякова Двух водителей будут судить за мошенничество в сфере страхования в Прикамье Уголовное дело направлено в суд Поделиться Твитнуть

Двое жителей Гайнского района Прикамья — 66 и 38 лет — обвиняются в «Мошенничестве в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Как рассказывают в следственном управлении, 21 декабря прошлого года в посёлке Гайны Пермского края произошло ДТП. Один из автомобилей получил механические повреждения. У второго водителя на момент ДТП отсутствовал полис ОСАГО.





Водители, по версии следствия, договорились, что виновник ДТП оформит электронный полис ОСАГО.





Спустя несколько дней после ДТП, в день начала действия страхового полиса ОСАГО обвиняемые расставили автомобили, инсценировав ДТП.





Потерпевший в ДТП представил документы в страховую компанию и получил максимальную страховую выплату — 100 000 рублей, а второй участник ДТП избежал возмещения причинённого им ущерба имуществу.





«Были проведены сложные экспертные исследования, допрошены очевидцы, проверена переписка в телефонах...», — рассказали в следствии.









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