Пермский перевозчик возместил ставшему инвалидом байкеру моральный вред Компенсация составила 800 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В пресс-службе судебных приставов Прикамья отчитались об исполнении судебного решения о выплате компенсации морального вреда мотоциклисту, получившему тяжёлые травмы в результате столкновения с рейсовым автобусом в Перми.

Водитель автобуса и байкер не поделили дорогу на нерегулируемом перекрестке улиц Верхне-Муллинская и Промышленная. Полученные мотоциклистом травмы оказались крайне тяжёлыми: молодой человек утратил возможность вести активный образ жизни, страдал от постоянных болей и потери памяти, а его отец был вынужден оставить работу, чтобы поддерживать сына в повседневных делах.

Поскольку на момент инцидента водитель общественного транспорта находился в трудовых отношениях с транспортной компанией и выполнял служебные функции, пострадавший обратился в суд с иском к юридическому лицу о возмещении морального ущерба.

Суд вынес решение выплатить байкеру 800 тыс. руб.

В установленный законом срок положенная сумма не была выплачена. Тогда сотрудники ФССП наложили арест на денежные средства на счетах перевозчика. Это побудило неплательщика незамедлительно перевести полную сумму задолженности.

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