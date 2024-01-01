Александра Пермякова Путин отметил пермяков государственными наградами Среди награждённых - два жителя Пермского края Поделиться Твитнуть

Два жителя Пермского края получили государственные награды. Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин.

Батов Геннадий Викторович, заместитель директора филиала ФГУП «ВГТРК» «ГТРК Пермь» награждён «Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Беланович Дмитрий Михайлович, министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края награждён знаком отличия «За безупречную службу»



Оба представлены к награде указом президента.



Ранее «Новый компаньон» сообщал, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс на рассмотрение депутатов Законодательного собрания региона проект постановления о награждении званием «Почётный гражданин Пермского края» Зинаиды Aкишиной и Владимира Ломаева. И что бывший глава минэка Пермского края Максим Колесников назначен первым заместителем министра экономического развития России. Распоряжение о назначении было подписано 14 ноября председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и опубликовано на сайте кабмина.









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