Алёна Бронникова Начало строительства детской железной дороги в Перми запланировано на 2025 год Срок реализации – 2027 год Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

РЖД планирует приступить к строительству детской железной дороги в Перми в 2025 году. Об этом сообщает «Рифей».

«Новый компаньон» направил запрос комментария в пресс-службу СвЖД. На момент публикации новости ответ не был получен.

Напомним, о проекте стало известно в 2019 году. «РЖД» предложили построить детскую железную дорогу для обучения подростков техническим профессиям и их профориентации вдоль набережной Камы от Перми I до ст. Мотовилиха протяжённостью около 4 км. Инициатива получила статус приоритетного инвестиционного проекта.

Второй этап проекта, строительства самой железной дороги, прошёл госэкспертизу в 2023 году. Тогда же объём инвестиций вырос до 1,68 млрд руб., а срок реализации сметился на два года — до 2027-го.

Первый этап проекта по возведению учебно-экспозиционного центра в квартале улиц Горького и Советской получил положительное заключение зимой 2024 года. В августе было получено разрешение на реализацию этого этапа.

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