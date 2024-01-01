Власти опровергли информацию о заселении гастарбайтеров в пустующий интернат в Перми Поделиться Твитнуть

фото: Послушано Закамск

Власти Пермского края опровергли информацию о планах превратить бывший интернат для детей на ул. Ялтинской, 16 в микрорайоне Новый Крым в Перми в общежитие для рабочих.

Слухи об этом появилась в соцсетях 19 ноября: один из подписчиков группы «Подслушано Закамск» разместил фотографии, на которых видно, как с фуры, припарковавшейся у здания, выгружаются матрасы (или гимнастические маты) и заносятся внутрь. Некоторые комментаторы выдвинули версию о том, что здание заброшенного интерната, как и находящийся рядом детский сад, может быть преобразовано в общежитие для гастарбайтеров.

Однако в министерстве труда и социального развития Пермского края сайту perm.aif.ru данную версию не подтвердили. Чиновники уточнили, что в этом здании будет создан стационар для участников СВО, где ветераны, нуждающиеся в помощи, смогут проживать на постоянной основе. В министерстве пояснили, что в данный момент ведутся работы по проектированию объекта. На эти цели в бюджете региона на 2024 год предусмотрено 19 млн руб.

Когда после реконструкции стационар заработает, там смогут жить 80 человек.

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