Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Обнародована программа завершения Года семьи в Пермском крае В декабре пройдут этнофестиваль, детский туристический форум, чемпионат по КВН и другие события Поделиться Твитнуть

Фестиваль "Дарованя Прикамья" Презентация министерства культуры Пермского края

На заседании правительства Пермского края 21 ноября министр культуры Пермского края Алла Платонова рассказала, какими событиями завершится в Прикамье российский Год семьи.

Уже 1 декабря откроется Международный молодёжный фестиваль «Про этно» (12 +). В программе — мастер-классы, лекции, выставка, концерты этнических музыкантов, музыкальная лаборатория, запись гимна фестиваля, совместные номера в формате джем-сейшн. Событие посвящено дню рождения Пермского края.

С 1 по 4 декабря в Перми пройдёт форум детского, молодёжного и семейного туризма, который Алла Платонова назвала уникальным по своей концепции. Его участниками станут представители 12 регионов из всех федеральных округов и более 1000 человек из муниципальных образований Пермского края. Площадкой проведения деловой программы форума станет Пермская краевая специальная музыкальная школа. В программе заявлено порядка 70 мероприятий: образовательные сессии, туристический маршрут, дискуссионные площадки и площадки для обмена опытом между лидерами отрасли и регионами России. Среди ключевых тем форума: безопасность детского туризма, национальные стандарты семейного отдыха, воспитание любви к Родине через туризм и сферу гостеприимства.

Особая роль в программе отведена детям — представителям детского туристического совета Пермского края: они выступят со-модераторами ключевых мероприятий программы.

5 декабря в Перми пройдет финал детского фестиваля-конкурса «Дарования Прикамья» (6 +). Конкурс проводится по девяти номинациям: песни, изобразительное искусство, танцы, мода, театральное искусство, мультипликация, кинематограф, литература. В литературной номинации запланирован специальный приз для работ на коми-пермяцком языке. На конкурс было подано почти 4000 заявок из всех муниципальных и городских образований региона. Гала-концерт пройдет в ДК им. Гагарина.

7 и 8 декабря в ДК им. Солдатова пройдут пять концертов музыкального фестиваля «Джаз-лихорадка» (12 +). В программе выступления пермских коллективов и звёзд мирового джаза: Евгения Побожего (Москва), Варвары Убель и трио Олега Бутмана (Москва), квартета Филармонического джазового оркестра Республики Татарстан (Казань).

Оба вечера программу фестиваля будет завершать джазовый клуб «Хрустальный лев» (18 +).

13 и 14 декабря на площадке «Пермь ЭКСПО» состоится краевой Семейный форум — флагманское событие Года семьи в Пермском крае, на котором будут подводиться итоги программы. В рамках форума обсудят наиболее важные вопросы в сфере семейной политики, пройдут церемонии награждений, дискуссии, круглые столы, мастер-классы, практикумы, презентации для родителей, а также новогодняя ярмарка.

18 декабря в ДК им. Солдатова состоится финал Первой лиги КВН (16 +). Встретятся команды из Ставрополя, Владивостока, Курганской области, Томска, Челябинска, Иркутска, ведущим будет актер Игорь Ознобихин.

25 декабря в Органном зале Пермской филармонии состоится концертная программа «Свет Рождества» (6 +). В программе концерта, приуроченного к 20-летию пермского органа, — выступление солисток Пермской филармонии, Пермского театра оперы и балета и концертного хора Пермской хоровой капеллы мальчиков.

26 и 27 декабря пройдёт мини-фестиваль «Дягилев плюс» (12 +). Центральными событиями станут концерты оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курензиса, в программе которых сочинения Мориса Равеля и Оттарино Респиги. Запланированы два бесплатных события: лекция драматурга, театроведа и музыкального критика Ильи Кухаренко и открытая репетиция оркестра под управлением Теодора Курензиса.

С 27 по 30 декабря на «Заводе Шпагина» состоится семейный фестиваль «Новогодняя фабрика чудес» (0 +). Там откроется лавка чудес, мастерская, зона мастер-классов, пройдут разные семейные активности, музыкальные паузы, перформансы, игровые программы.

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