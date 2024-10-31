Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Дягилев +» 2024 года пройдёт в Большом зале Пермской филармонии Продажа билетов открывается 7 ноября Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

Главным событием мини-фестиваля «Дягилев +» в нынешнем году станет новая программа оркестра musicAeterna. Музыканты под управлением Теодора Курентзиса дадут два концерта 26 и 27 декабря (12+).

Оркестр исполнит сочинения двух мастеров начала XX века — Мориса Равеля и Отторино Респиги. Оба композитора работали с труппой Ballets Russes Сергея Дягилева, идеи которого оказали значительное влияние на их творчество. В программу оркестра musicAeterna включены самые известные сочинения Равеля — Вторая сюита из балета «Дафнис и Хлоя» и «Вальс», а также «Пинии Рима» Респиги.

Концерты пройдут в Большом зале Пермской филармонии. Дом музыки на территории «Завода Шпагина» в этом году в событиях фестиваля не задействован из-за продолжения строительных работ: помимо завершения строительства нового здания Пермской галереи начинается подготовка к реконструкции здания «Литера Д1» для размещения музея «Пермский период».

Предварительная продажа билетов на концерты «Дягилев +» откроется 7 ноября в 16:00 по пермскому времени (14:00 мск) на сайте Яндекс-Афиши, который выступает генеральным билетным партнёром Дягилевского фестиваля, и будет доступна всем, у кого есть подписка на «Яндекс Плюс».

Перед концертом 26 декабря театровед, музыкальный критик и драматург Илья Кухаренко расскажет о свойствах музыкального языка композиторов «круга Дягилева», о том, как их музыка предсказывала и формулировала язык кино (12+). Перед концертом 27 декабря musicAeterna и Теодор Курентзис дадут открытый мастер-класс (12+) на материале концерта. Currentzis Lab — это возможность узнать из первых уст, что вкладывает дирижёр в интерпретацию сочинения, и увидеть, как он добивается воплощения своих идей вместе с музыкантами оркестра. Регистрация на маcтер-класс и лекцию будет объявлена дополнительно.

Рождественский мини-фестиваль «Дягилев +» проводится с 2020 года и является своего рода послесловием к основной, летней программе Дягилевского фестиваля.

Художественный руководитель фестиваля — Теодор Курентзис.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.