Туристический налог в Кунгуре может принести в бюджет округа 5 млн рублей Решение в введении налога принято в МО во втором чтении Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае депутаты Кунгурского муниципального округа во втором чтении утвердили введение туристического налога, который начнет взиматься с 2025 года, сообщает Telegram-канал «На местах».

Напомним, в октябре для доработки решения была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители гостиничной отрасли. В ходе обсуждений на заседаниях группы, а также профильного комитета думы, было решено установить туристический налог на территории округа в соответствии с максимальными ставками, установленными Налоговым кодексом. При этом никакие дополнительные льготы для определённых категорий населения предусмотрены не будут.

Налог планируется взимать с юридических и физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги временного размещения в гостиницах, отелях, хостелах и др. Ставка в 2025 году составит 1%. С других отельных услуг налог взиматься не будет.

По предварительным расчетам, в 2025 году туристический налог может принести в бюджет Кунгурского округа дополнительно около 5 млн. руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что туристический налог решили ввести Пермь, Краснокамск, Кочёво, Чердынь и Горнозаводск.









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