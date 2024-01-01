За 10 месяцев в бюджет Пермского края поступило более 90% доходов от годового плана Профицит увеличился до 18 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В казну Пермского края за 10 месяцев 2024 года поступило 199,3 млрд руб., что составляет 90,8% от годового плана. Сумма расходов составила 181,3 млрд руб. (69,2% от плана). Таким образом, по итогам периода в бюджете сложился профицит 18 млрд руб. Напомним, за январь-август в бюджете был зафиксирован профицит в 8,5 млрд руб.

Согласно данным об исполнении краевого бюджета, опубликованным на сайте минфина, сумма поступлений по налогу на прибыль организаций на 1 ноября составила 112,1 млрд руб. (89,4% от годового плана). Доходы от налогов физических лиц составили 45 млрд руб. (86,3%).

Доходы бюджета от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 7 млрд руб., что составляет 108,7% к годовому плану. Поступление налогов на имущество оказалось на уровне 30,3 млрд руб. — это 99,4% от плана на 2024 год.

Сумма безвозмездных поступлений составила 25,2 млрд руб. (79,9%). Объёмы дотаций, субсидий и субвенций из федеральной казны и прочих бюджетов — 22,1 млрд руб. (76,5%).

Как отмечается в документе, в целом исполнение годового плана по доходам за январь-октябрь 2024 года оказалось на 1,2% выше, чем в АППГ.

Исполнение расходов бюджета Прикамья за рассматриваемый период — ниже на 2,8% относительно соответствующего периода 2023 года.

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